'Politiewerk ligt na Black Lives Matter-demonstraties nog meer onder een vergrootglas'

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke schreef maandag in een mail naar agenten dat 'de buitenwereld wel heel snel een oordeel velt over incidenten'. Hij stuurde die mail nadat de politie een dreigbrief binnenkreeg.

Coen Verplak vond de mail klip-en-klaar en staat volledig achter de inhoud. "Het is zo dat de politie onder een vergrootglas lag en nog steeds ligt. Dat is altijd al geweest, nu meer dan daarvoor", zegt hij op Radio Rijnmond.

Discriminatiekaart

"We krijgen terug van onze leden dat de discriminatiekaart vaker wordt getrokken. Meestal is dat een verdedigingsmechanisme, maar het vertroebelt het onderwerp op zich."

Verplak noemt een voorbeeld van "een Turkse agent" die voor racist werd uitgemaakt en daar erg van slag van was. Een aanwezige collega van westerse komaf vertelde dat hij bij het minste of geringste zo wordt genoemd, elke dag.

Sociale media

Verplak hekelt ook sociale media. Daar zou volgens hem een verkeerd beeld ontstaan van de politie. "We proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Dat is niet altijd terug te vinden op sociale media", zegt hij. Volgens hem wordt daar niet altijd het hele verhaal getoond, maar heeft wel iedereen meteen een mening klaar op het moment dat ze een beeld zien. "Dan krijg je een trial by media en is de politie in dit geval de gebeten hond."

"Er zitten altijd twee kanten aan het verhaal, dat is ook uit onderzoek in het verleden gebleken."

Slecht vergelijken

Verplak benadrukt dat de Nederlandse politie en die in Amerika slecht zijn te vergelijken. In de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld veel meer vuurwapens in omloop. Ook lopen agenten vaker alleen rond en is er in geval van een geweldsituatie niet altijd evaluatie na afloop in de auto.

In Nederland zijn agenten verplicht wapengebruik te melden en dat wordt opgetekend. De opleiding is anders in Amerika en daar ligt ook een andere taakstelling aan het politiewerk ten grondslag, omdat er volgens Verplak meer een geweldscultuur is.

Verplak is bang dat we in Nederland een politie krijgen die afwachtend is. "Daarmee is niemand gediend. We hebben het vertrouwen nooit geschonden. En over zaken die niet correct zijn verlopen, zijn we altijd open geweest."

Politiek

Verder hoopt de Rotterdamse politiebondvoorman dat de politiek zich terughoudend opstelt in de discussie. Hij is niet te spreken over bijvoorbeeld het voorstel van D66-politicus Rob Jetten om de nekklem te verbieden.

"Soms moeten politiemensen echt wel vechten om het vege lijf te redden", zegt Verplak. "Dan gebeuren er allerlei zaken en als dan politici gaan roepen: dit mag wel en dit mag niet, dan krijg je uiteindelijk een afwachtende politie. Ik wil niet zeggen dat alle geweld getolereerd is, maar dan krijg je wel bijzondere situaties."