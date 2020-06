Docu legt stappen naar profcarrière van Rotterdamse keepster vast

Van de amateurs van Excelsior Barendrecht, naar een club uit de Spaanse eredivisie. De stappen naar een profcarrière van de Rotterdamse keepster Selena Babb zijn toevalligerwijs vastgelegd in een documentaire. Maandagavond staat zij, samen met vier mannelijke 'collega's', centraal in de documentaire 'Keeper' op NPO2.

Wat drijft een keeper om juist die rol in een elftal te pakken? Op die vraag hoopte regisseur Johan Kramer een antwoord te vinden bij vijf amateurkeepers. De enige vrouw van het gezelschap, Babb, werd benaderd door Kramer toen ze nog in Barendrecht speelde.

"Johan had mij gevraagd of ik wilde meewerken. Dat wilde ik graag, om te laten zien wat mijn verhaal is achter het keepen", zegt Babb. En daarover is ze duidelijk: het plezier van de bal redden, is voor haar groter dan het scoren. "Het lijkt vaak alsof een keeper alleen staat, de eenling is in een team. Maar eigenlijk heeft de keeper een grotere verantwoordelijkheidsgevoel voor het hele team dan een spits of een vleugelspeler. We dragen het team ook wel een beetje."

Terwijl het filmen al een half jaar in volle gang was, ging het hard. Via een Roemeense club belandde ze uiteindelijk bij het Spaanse Sporting Club de Huelva. In de documentaire is dat proces vastgelegd.

"In het begin was het wennen met de camera's, maar dat ging snel", vertelt ze over het filmproces. "Johan laat je voelen alsof je 'gewoon' je verhaal vertelt. Ik had nooit spanning voor de camera."

Wedstrijden speelt Babb op het moment niet, door het coronavirus. Maar de opnames zitten er gelukkig al op. "Ik ben nu even terug in Nederland, maar ik ben hier blijven trainen en ben helemaal fit", legt ze uit. Uiteraard staat het Nederlands elftal op het verlanglijstje. "Maar we weten het niet, we zullen het zien."

De documentaire 'Keeper' is maandagavond om 20:00 uur te zien op NPO2. Babb schittert daarin naast vier mannelijke keepers. "Je ziet goed in de documentaire dat wij allemaal dezelfde drijfveer hebben."