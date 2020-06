Stille tocht voor doodgereden Wim: 'Hij stond voor iedereen klaar'

Aan alles merk je dat Wim een geliefd buurtbewoner was. "Hij stond voor iedereen klaar", begint zijn oudste neef Fred Ouwendijk. "De hele dag ging hij heen en weer op zijn fiets om voor iedereen wat te regelen. Ook voor mijn oma ging hij vaak nog boodschappen doen. Dat hij dan juist om het leven komt, terwijl hij op de fiets zat, maakt het extra sneu."

Tekst gaat verder onder de video



Geen rijbewijs

Wims dood was in alle opzichten onnodig. Daar zijn alle deelnemers aan de stille tocht het over eens. En hoewel het nog niet onomstotelijk bewezen is, is volgens iedereen lachgas de boosdoener. De 18-jarige verdachte - die ook geen rijbewijs had - zou onder invloed van lachgas zijn geweest op het moment van de aanrijding.

"Deze stille tocht is in eerste instantie voor Wim, omdat iedereen hier hem lief had", legt Frans Graphorn, een van de organisatoren van de stille tocht, uit. "Maar het moet ook een signaal zijn dat lachgas echt niet meer kan. We zien dat het hier in de wijk steeds vaker wordt gebruikt, en nu eist het zelfs een onschuldig slachtoffer."

En dat laatste komt niet uit het niets. Uit alle cijfers blijkt dat de combinatie van lachgas en het verkeer steeds vaker tot ongelukken leidt. Uit politiecijfers - onlangs opgevraagd door NRC Handelsblad - blijkt dat in 2019 maar liefst 1390 incidenten plaatsvonden in het verkeer waarbij lachgas in het spel was. in 2017 lag dit aantal nog op 130, wat betekent dat in twee jaar tijd het aantal ongelukken is vertienvoudigd.

Petitie

Voor de familie van Wim waren het moeilijke weken. Sommige familieleden hebben het er zo moeilijk mee, dat zij op deze maandagavond ook niet mee willen lopen. Zo zwaar hebben zij het met het onnodige verlies. "En dan moet je bij de uitvaart ook nog allemaal op afstand in zo'n grote zaal zitten", legt neef Fred uit. "Dat was helemaal confronterend en zwaar voor diegene die er waren."

Met de stille tocht willen ze de man die voor iedereen klaarstond nog een keer eren. En tegelijkertijd hopen buurtbewoners als Frans dat de politiek nu inziet dat er strenger moet worden opgetreden tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. "Ik hoop echt dat dit wat teweeg brengt, want dit had niet hoeven gebeuren en moet ook nooit meer gebeuren. Dus hopelijk gaat er snel wat veranderen."

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft vrijdag een wetsvoorstel ingediend om lachgas te verbieden. Hij wil het verbod op 1 januari laten ingaan.