De brandweer is maandagavond met meerdere voertuigen uitgerukt naar de haven van Hellevoetsluis. Aan de Burgemeester Van der Jagtkade maakte een sloep water.

Het ging om een ijzeren sloep van zo'n twaalf meter lang. Het achterste deel was aan het zinken.

Het lek is inmiddels gedicht. Met een pomp is het water uit de sloep gehaald. Wat de precieze schade is, wordt onderzocht.