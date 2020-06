Een kijkje in kunstdepot Boijmans Van Beuningen in aanbouw

Een van de eye-catchers van het gebouw is het grote glazen atrium dat licht laat vallen op de vele glazen trappen. Maar ook het dak met de bomen is adembenemend. "Je zou hier zo een aflevering van Star Trek kunnen opnemen", lacht zakelijk directeur Ina Klaassen van Museum Boijmans Van Beuningen.

In het depot zijn stellages te vinden voor de bijzondere kunstcollectie van het museum. De collectie van 150 duizend kunstwerken krijgt dit najaar een plekje in het depot.

En dat is nog een hele klus. Overal zijn opbergplekken gecreëerd voor alle schilderijen, beelden en zelfs auto's. Het wordt een militaire operatie om al die kunstwerken in het gebouw te krijgen. Voor de auto's is er zelfs een speciale lift in het gebouw geplaatst.

atrium

Het belangrijkste doel van het depot is om de collectie van het museum goed op te bergen. Maar het bijzondere gebouw is ook een visitekaartje voor Boijmans Van Beuningen. Het wordt het eerste toegankelijke kunstdepot van de wereld.

"Het depot is heel anders dan het museum. Hier ligt straks alles praktisch opgeborgen op formaat, maar ook op klimaat." Je kunt een schilderij nu eenmaal niet in dezelfde ruimte opbergen als een auto.

Het depot wordt in 2021 officieel geopend. Eind september kan het publiek een kijkje nemen. Daarna begint het museum met de grote verhuizing naar het nieuwe depot.