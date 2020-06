'Aad van den Heuvel was zo groots, maar toch bescheiden. Een mooie combinatie'

Van den Heuvel werd bij het grote publiek bekend door het actualiteitenprogramma Brandpunt. Voor dat programma deed hij vanuit de hele wereld verslag. Hij was erbij tijdens de Vietnamoorlog en toen de muur in Berlijn viel.

In 1989 combineerde hij zijn journalistieke kwaliteiten met een stevig gevoel voor ironie in Ook dat nog!. In het programma werden op humoristische wijze consumentenproblemen aan de kaak gesteld. Böhm en Van den Heuvel waren er bij toen het programma begon en een jaar later al een Gouden Televizier-Ring wist te bemachtigen.

"Toen hij mij vroeg om mee te doen, hoefde ik niet lang te aarzelen. Ik wist dat het journalistiek in orde zou zijn", zegt Böhm maandag op Radio Rijnmond. "In het programma werden alle bedrijven met naam en toenaam genoemd. Dan moet het wel goed onderbouwd zijn allemaal, en dat was het."

Humor was de verpakking van het informatieve gedeelte in het programma, zegt Böhm. "Maar er was altijd wel een item waarbij je een speld kon horen vallen. Dan ging het hem aan het hart en probeerde hij het, ook voor zichzelf, zo goed mogelijk te doen."

'Mooie combinatie'

Toen de twee na jaren stopten met Ook dat nog!, bleven ze elkaar zien. "We liepen niet de deur bij elkaar plat, maar gingen regelmatig bij elkaar eten. Als hij een boek presenteerde, was ik erbij. En als ik wat deed, was hij er ook. Dat gaf wel aan dat er een goede band was tussen ons. Hij was zo groots, maar toch bescheiden. Een mooie combinatie."

Dat is ook wat anderen over Van den Heuvel zeggen, weet Böhm. "Als je aan stagiaires van andere programma's waar hij werkte vroeg hoe hij was, zeiden zij ook meteen dat hij sympathiek was. Hij hielp de jongeren zonder enige gene. Wat zij van hem hebben geleerd? Om normaal te blijven doen. Maar dat is volgens mij wat gemakkelijker voor Rotterdammers", lacht Böhm.

Spelen in een film

Maar Van den Heuvel had ook andere dromen. "Hij wilde ooit graag in een film spelen. Waarom? Op uit zichzelf te treden, om een keer niét die balast te hebben van een gedegen journalist. Het is er nooit van gekomen."

Aad van den Heuvel was al geruime tijd ziek. Hij overleed vorige week en zijn uitvaart was afgelopen zaterdag, liet zijn familie maandag weten.