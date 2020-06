Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in de maatschappij

Door de coronacrisis groeien in achterstandswijken problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij neemt toe. Dat stellen de burgemeesters van vijftien grote en middelgrote steden in een manifest dat zij dinsdagochtend overhandigen aan het kabinet. Onder hen zijn de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en zijn Schiedamse collega Lamers.