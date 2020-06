Basisschool heeft handenwasstraat: 'Het duurt maar een minuut voordat de hele klas schone handen heeft'

Het is voor scholen best aanpoten om er in coronatijd voor te zorgen dat de kinderen allemaal schone handjes hebben. CBS Smitshoek, een basisschool met 550 leerlingen in Barendrecht, heeft hier een creatieve oplossing voor bedacht: de handenwasstraat.

Over het schoolplein verspreid staan makkelijk te verplaatsen buizen, waaraan zeven kinderen tegelijkertijd hun handen kunnen wassen. Lang hoeft dat niet te duren. De leraar drukt op een knopje, waarna het water via een tuinslang uit de kraan komt. Na 25 seconden stopt de stroom weer en zijn de volgende kinderen aan de beurt. Het duurt daarom maar een minuutje voordat de hele klas schone handen heeft.

Directrice Marieke Zijderveld is enorm trots om als school voorop te lopen met dit idee. "Het is de kracht van eenvoud", zegt ze. Wat haar betreft is de mobiele handenwasstraat een blijvertje, ook na de coronacrisis. "Normaal gesproken gebruikten we hier voorafgaand aan het eten altijd van die handgel. Maar dit is natuurlijk veel praktischer."

