Songfestival lichtpunt voor Ahoy: 'We hopen op meer perspectief'

De fans hebben ze waarschijnlijk al in hun agenda gezet: de nieuwe data van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Dat geldt ook voor directeur Jolanda Jansen, voor wie de nieuwe data een opsteker zijn in deze moeilijke periode.

Volgend jaar, op dinsdag 18 en donderdag 20 mei, zijn de halve finales van het Songfestival. De grote finale is op zaterdag 22 mei. Volgens Jansen was het geen probleem om het liedjesfestijn voor die periode te plannen. "We hadden wel weer vóór het Songfestival de korfbalfinale staan. Die willen we per se door laten gaat in april."

De directeur van Ahoy gaat ervan dat er een volwaardig Songfestival georganiseerd en gehuisvest kan worden. Zoals het plan was. "Maar we zijn ook realistisch: niemand weet het. Als we de afgelopen maanden een ding hebben geleerd, is het wel dat er geen zekerheid is", vindt Jansen. Daarom worden meerdere scenario's opgesteld, mocht het Songfestival niet door kunnen gaan zoals gepland.



'We gaan er voor, hoe dan ook'

Eén van de scenario's, zegt Jansen, is een Songfestival met wat meer afstand. "Ahoy is groot. Er zijn veel loop- en ontvangstruimtes, maar het is nog te vroeg om hier op in te gaan." De focus lag eerst op deze datums, vertelt de directeur. Nu gaan de scenario's uitgewerkt worden.

"Het zal in elk geval in Rotterdam én Ahoy zijn. We hebben gezegd dat we hoe dan ook ervoor gaan. Hoe het scenario ook zal zijn, dat zal ook het beste scenario op dat moment zijn. We gaan er dan ook een feest van maken, ook al is dat in een aangepaste vorm."

Het is ook voor Ahoy geen eenvoudige tijd, met alle geschrapte evenementen. "Dat geldt voor iedereen in deze branche. Er zijn hierin 100 duizend mensen werkzaam, vooral in kleinere bedrijven of zelfstandigen."

De impact is ongelofelijk, zegt Jansen. "Maar we zijn met deze branche druk in gesprek met de overheid om te kijken hoe we op een veilige manier weer stapjes kunnen maken, zodat we meer perspectief krijgen." In de zomer zou daar volgens Jansen mee begonnen moeten worden.

Hoewel over twee weken een versoepeling zal plaatsvinden - honderd mensen zouden in een dezelfde ruimte mogen zijn - weet Jansen dat dit nog geen zoden aan de dijk zet. Ze roept de overheid op om per oppervlakte te kijken.

Ahoy heeft contact met de verantwoordelijke ministeries. Jansen: "Zij staan open om met ons te kijken naar wat er wel kan. Ze willen daar wat pilots voor op te zetten. Iedereen snapt dat we in een nieuwe fase komen."

Volgens Jansen lijken de coronacijfers nog onder controle te zijn. "En mensen hebben ook weer behoefte om weer samen te komen", merkt ze op. Het is volgens de directeur van Ahoy van groot belang dat er snel perspectief komt. "We zijn gezond deze crisis omgegaan, maar uiteindelijk redt geen enkel bedrijf het met nul euro omzet."

