Verwarmd zwembad in Zevenhuizerplas stap dichterbij dankzij crowdfunding

De droom van Esther Schulte uit Rotterdam-Nesselande komt steeds dichterbij: een verwarmd zwembad om buiten in de Zevenhuizerplas te kunnen zwemmen, ook in de winter. Om deze droom van een zogeheten circulair zwembad te kunnen verwezenlijken, is een half jaar geleden een crowdfundingsactie gestart. Er is nu voldoende geld opgehaald om een architect aan het werk te zetten.

"We kunnen de eerste stap van het ontwerpproces in gang zetten. Dan wordt er een schetsontwerp gemaakt en een energieconcept", legt Schulte uit.

Dit zijn belangrijke stappen om het plan voor dit circulaire zwembad verder te kunnen uitwerken. Een verwarm zwembad in de Zeverhuizenplas dat niet veel energie vreet, is immers geen makkelijke opgave. "Waarschijnlijk doen we het met zonne-energie. En architect denkt er ook aan om het water in de plas en de energie die er is te gebruiken." Ook wordt er goed gekeken naar het materiaalgebruik en de constructie van het zwembad. "Hoe we het water een beetje warmer kunnen krijgen."

Echt geen 25 graden

Met dit zwembad zou het in principe mogelijk moeten zijn om het hele jaar door buiten te kunnen zwemmen. "Maar, ik denk dat alleen de die-hards de hele winter door zwemmen. Want, het water is echt geen 25 graden. Je moet in de winter denken aan zo'n 15 graden."

Het lijkt misschien een beetje omslachtig, zwemmen in de plas als het weer zich daar eigenlijk niet voor leent en je bijvoorbeeld ook gewoon naar een verwarmd binnenzwembad kan. "Het zwembad is een hele andere ervaring. Als je zwemt in de Zeverhuizenplas dan heb je de lucht, de vogels en de wind. En ook qua chloor en de herrie in een zwembad. Zwemmen in natuurwater is veel prettiger."

Voor de architect is op woensdagavond via Zoom een inspiratieavond georganiseerd. "Zodat er een beeld komt van wat mensen willen en wat ze er van verwachten." Er moet dus nog flink wat gebeuren, maar Schulte hoopt dat ze binnen twee of drie jaar haar eerste duik in het zwembad kan nemen.