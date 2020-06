Trimbosinstituut over lachgas: 'Je kunt er zelfs bewusteloos van raken'

Het Trimbosinstuut juicht het toe dat kabinet lachgas voor recreatief gebruik per 1 januari wil verbieden. Volgens het kenniscentrum is het roesmiddel de laatste jaren zo populair, omdat je er makkelijk aan kunt komen en het bezit ervan niet strafbaar is. Lachgas mag onschuldig lijken, maar is dat zeker niet, stelt onderzoeker Laura Nijkamp van het Trimbosinstituut. "Je kunt er zelfs bewusteloos van raken."

Wie slagroompatronen op straat ziet liggen, kan er tegenwoordig donder op zeggen: hier is lachgas gebruikt. "Het is een recreatief roesmiddel", legt Nijkamp uit. "Je inhaleert het vanuit een patroon of een tank. Met een ballonnetje. Het effect is een roes van een halve minuut tot een paar minuten. De roes is kort, maar de effecten kunnen best nog uren na-ijlen. Achter het stuur van een auto kruipen is dan ook een ontzettend slecht idee."

Kracht van herhaling

Het aantal verkeersongelukken, waarbij lachgas in het spel was, is de laatste jaren fors gestegen. Van 130 in 2017 naar bijna 1400 vorig jaar. Onlangs kwam op de Carnissesingel in Rotterdam een 63-jarige man om het leven. Hij werd van zijn fiets gereden door een 18-jarige bestuurder, die vermoedelijk lachgas gebruikte terwijl hij achter het stuur zat.



Omdat het roesmiddel nog niet zo lang massaal gebruikt wordt, is er nog niet niet veel bekend over het effect op de lange termijn. Wat het Trimbosinstituut inmiddels wel weet? "Langdurig gebruik kan leiden tot een vitamine B12-tekort", zegt Nijkamp. "Wat we ook horen, is dat gebruikers ernstige tintelingen in de handen en voeten hebben. Of gevoelloosheid in hun ledematen ontwikkelen."

Het Trimbosinstituut pleit voor goede voorlichting. Niet alleen aan jongeren en hun ouders, maar bijvoorbeeld ook aan gemeenten en jongerenwerkers. "De boodschap moet altijd zijn: als je geen risico wilt lopen, moet je het gewoon niet gebruiken. Verder is de kracht van herhaling is belangrijk. Als je de boodschap 'doe het niet' maar vaak genoeg hoort in je omgeving, gaat dat hopelijk effect sorteren."