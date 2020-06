Eigenaar avondwinkel verjaagt overvaller: 'Ik lust ze rauw'

Geschrokken? Ja! Bang, nee! Laamari et Tayaoul stond maandagnacht oog in oog met een overvaller. De 73-jarige Rotterdammer bleef en joeg de belager uiteindelijk zijn avondwinkel op de Nieuwe Binnenweg uit.

Het was de afgelopen nacht even rustig. Geen klanten, "dus een mooi moment op naar de wc te gaan", vertelt Laamari over wat rond 00:30 uur gebeurde. "Maar toen ik van het toilet kwam, stond hij ineens voor me. Tussen de 20 en de 30 jaar. Petje op. Spijkerbroek aan. Met een mes van wel 25 centimeter."

"Overval... geef me geld, geef me geld!" schreeuwde hij naar de eigenaar. "Ik heb geen geld, zei ik. Ik heb geen geld. Loop maar mee. Hij raakte met zijn mes mijn schouder. Toen heb ik iets gepakt en hem vervolgens de winkel uitgejaagd. Hij ging richting de Claes de Vrieselaan."

De politie heeft inmiddels de camerabeelden opgehaald. De aangifte volgt spoedig. Laamari et Tayaoul is niet bang. Het was de zesde keer in veertig jaar dat hij een overval of een poging meemaakt. "Ik lust ze rauw."

Toch hoopt hij dat politie en gemeente een extra oogje in het zeil houden. Bij zijn winkel hangen ook andere types voor de deur. "Meestal klanten van andere zaken die staan te roken. Daar zit ik niet op te wachten. Ze gooien de peuken voor de deur en lopen de tabak naar binnen. Als ik er iets van zeg, dan krijg ik een grote mond. De lelijkste dingen schreeuwen ze soms. Laten ze alsjeblieft iets anders gaan doen..."