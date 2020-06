Rangeerterrein Waalhaven tot begin 2021 dicht

Spooremplacement Waalhaven-Zuid kan voorlopig nog niet in gebruik worden genomen. Het aanleggen van een nieuw blussysteem duurt langer dan verwacht. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven duurt de vertraging tot het eerste kwartaal van 2021.

De problemen ontstonden vorig najaar bij het testen van het huidige blussysteem. Sindsdien zoekt spoorbeheerder ProRail naar een oplossing. Die laat langer op zich wachten, omdat onder meer nieuwe wegen voor de hulpdiensten moeten worden aangelegd.



Door de afsluiting van Waalhaven-Zuid moeten vervoerders rangeren op andere emplacementen. Voor die extra handelingen worden ze financieel gecompenseerd.

Kijfhoek onderzoek

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Veldhoven ook dat extra onderzoek wordt uitgevoerd naar de problemen op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht. Door problemen met wissels kwam het rangeren daar de afgelopen weken geregeld stil te liggen.



Volgens Van Veldhoven is het systeem verouderd. Ook wordt onderzocht of het overdragen van het onderhoud naar een andere aannemer goed is gegaan.

Zand op spoor Maasvlakte

Het Havenbedrijf en ProRail proberen daarnaast met diverse oplossingen dat zand op het emplacement Maasvlakte blijft waaien. Het aanleggen van teelaarde en het schoonmaken van het spoor behoren tot die acties.