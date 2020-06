Vrouw die ontsnapte tbs'ers aan wapens hielp voor het eerst voor de rechter

Cindy S., die half maart werd gearresteerd, komt uit Appingedam en was vijf jaar lang de vriendin van Dennie M. Ze kenden elkaar van vroeger.

M. werd op de dag van zijn ontsnapping doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de politie in de buurt van het Gelderse Ochten. Van H. kon worden gearresteerd en zit nu vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

De tbs'ers verbleven in de Kijvelanden op de zwaarst beveiligde afdeling: Olivijn. Hun uitbraak leek goed voorbereid. Voorafgaand aan de ontsnapping werd al een touwladder gevonden. Die was verstopt in een prullenbak in een algemene ruimte op Olivijn. Ook was er een broodmes spoorloos.

Bij het binnensmokkelen van de wapens door Cindy S. zou de detectiepoort van de kliniek een paar keer zijn gaan piepen. Maar een nadere controle met handscans leverde niets op. S. wist zich in de kliniek aan het zicht van het personeel te onttrekken en zou de spullen voor Dennie M. hebben achtergelaten.