Elf jaar cel geëist voor fatale steekpartij met beitel in Hoogvliet

De 40-jarige Michel B. was verslaafd aan cocaïne en het slachtoffer Steven was zijn dealer. Hij heeft direct bekend. De mannen zouden ruzie hebben gehad over geld dat de verdachte nog moest betalen.

“Ik was bang dat Steven mijn gezin iets zou aandoen, daarom heb ik gestoken. Ik was die dag onder invloed van cocaïne. Ik had nog nooit zoveel achter elkaar gebruikt.”

De man uit Spijkenisse reed op 5 december in zijn bedrijfsbusje samen met Steven naar Hoogvliet. “We gingen naar mijn schoonvader om geld te halen, zodat ik hem kon betalen. Rijdend op de snelweg heb ik nog twee lijntjes coke gesnoven.”

In Hoogvliet ging het mis en het slachtoffer werd drie keer met een beitel gestoken. Een buurtbewoonster, die Sinterklaas zat te vieren, is nog naar buiten gekomen om te reanimeren. Maar Steven is op straat gestorven. "Dat beeld van hem, onder blauw zeil, op die koude straat, zal ik nooit vergeten”, zegt zijn vriendin in de rechtszaal.

Justitie gaat niet uit van moord, van een plan. “Hij heeft gestoken in een toestand van paniek en angst, onder zware invloed van cocaïne.” Michel B. zegt dat hij en de 35-jarige Steven vrienden waren en zijn familie ook goed kent. De vader van Steven zei dinsdag in de rechtszaal dat Michel bijna kind aan huis was. “Hij noemde mij ‘pa’ en daar heb ik nu moeite mee. Ik wist niet dat ik met een moordenaar te maken had.”

De rechter in Dordrecht doet op 29 juni uitspraak.