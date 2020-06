VIDEO: Spectaculaire verhuizing over water van kantoorblok op bestaand pand

Het is een flinke onderneming: de verhuizing van een kantoorverdieping van maar liefst 700 ton. En dat ook nog eens over water. De Rotterdamse bouwer en projectontwikkelaar VORM plaatst dinsdag een kantoorblok op het gemeentelijk monument De Nieuwe Maaskant.

De verdieping wordt vanuit de Eemhaven over het water aangevoerd naar de Rotterdamse Schiehaven. Het kantoorblok van 800 vierkante meter moet bij het voormalige Maaskantgebouw, dat nog in originele staat is, op vier pilaren komen te staan. Het is de bedoeling dat 257 mensen in het nieuwe gedeelte gaan werken.

Het transportspektakel leverde ook deze mooie timelapse op: