Droom komt uit voor ontwerper Mirjam, maar heeft ze wel genoeg dollars voor New Yorkse catwalk?

De droom van Mirjam Manusama (28) komt uit. De Rotterdamse designer mag haar kleding showen tijdens de prestigieuze New York Fashion Week. Als het zover komt tenminste, want er zijn nog een paar flinke beren op de weg.

Wat het WK is voor een voetballer en de Oscaruitreiking voor een acteur is, is voor haar de jaarlijkse modeweek in New York, beaamt Manusama met een lach. Hoger, beter en mondialer krijg je het niet. The place to be voor een ontwerper.

Toptalent

Ze kan haar ogen dan ook niet geloven als er drie weken geleden een mailtje in haar inbox ploft. Lees jij dit eens, zegt ze tegen haar partner en drukt haar telefoon in zijn handen. "Dit kan toch niet echt zijn?"

Maar het ís echt. Een uitnodiging om als één van de tien toptalenten ter wereld een show te geven met haar 'slow fashion label' Manusama Nuance.

"Ik ben nog steeds sprakeloos", zegt ze nu. "Ik kan het nog nauwelijks geloven. Dit is echt een droom die uitkomt."

Hete zomer

Het mailtje zet veel in werking. De ontwerpen liggen er, maar het moet allemaal nog wel worden gemaakt. Dat gebeurt in haar atelier, met naaimachines en tekentafels.

Wat normaal gedaan wordt door een team van tien in een half jaar, moet Mirjam met één assistent en één stagiair nu in drie maanden voor elkaar krijgen. "Dat wordt een hete zomer, met lange dagen", zegt ze. "Ik heb precies berekend hoe ver we kunnen komen."

Dat wordt heftig. "Maar we gaan het doen."

Maar op weg naar de 'Champions League van de mode' moet een nog groter obstakel worden genomen.

De grootste uitdaging zit hem in de financiële kant. Deelnemen aan de show is duur. "Je hebt de bijdrage om een show te mogen geven, de transportkosten, materiaalkosten en natuurlijk de reis."

Crowdfunding

De timing is niet gelukkig. Er komt al maanden vrijwel niets binnen bij Manusama. "Door de coronacrisis zijn echt al mijn opdrachten weggevallen. Ik zou bijvoorbeeld kleding ontwerpen voor een grote bruiloft. Afgelast, uitgesteld."

Met een crowdfundactie hoopt ze een deel van de kosten te kunnen dekken. Ze mikt op 10.000 euro. De start lijkt in ieder geval veelbelovend. Dat moet ook wel, want voor de ontwerpster is dit dé kans van haar leven. Alle donateurs krijgen iets voor hun gift. Van handgeschreven bedankkaartjes tot unieke Manusama t-shirts.

"De modewereld is daar", zegt de designer. "New York Times, Vogue: al die aandacht en publiciteit. Ik denk dat een show in New York echt veel voor mijn label kan gaan betekenen."

Vooralsnog staat de Fashion Week gepland in september, maar een uitwijk naar februari is mogelijk als de coronapandemie daarom vraagt.

Androgyn

De geboren Zeeuwse streek een paar jaar geleden neer in haar atelier in Rotterdam-Zuid. Daar ontwerpt Mirjam nu kleding in een vaak minimalistisch, Japans aandoende stijl. Zo heeft ze een serie kimono's vervaardigd.

Het Amerikaanse selectiecomité viel met name voor twee punten die ze belangrijk vindt in haar werk: het werken met duurzame, vaak al eerder gebruikte stoffen en ver weg blijven van denken in hokjes man-vrouw.

"Deze kimono is gemaakt van linnen", zegt ze als ze een zwart gewaad toont dat inderdaad staat bij zowel man als vrouw. "Ook mijn collectie in New York zal androgyn zijn. Ik vind dat we ons vrij moeten kunnen voelen in wat we dragen. We moeten ons niet laten weerhouden door wat de maatschappij denkt."

Manusama heeft nog drie maanden om kleding én geld voor elkaar te krijgen, maar ze wil niet denken aan falen: "Dit is de kans van mijn leven. Het móet gewoon lukken!"