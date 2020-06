Gezocht: plek voor duurzame Tiny Houses in Vlaardingen

Je kan je kont er amper in keren, maar Tiny Houses rukken op in Nederland. Als het aan Merel Somers en Albert Eikelenboom ligt, dan komt er in Vlaardingen ruimte voor minimaal vijf van dergelijke duurzame minihuisjes. Alleen een stuk land wordt gezocht.

Het gaat de twee inwoners van Vlaardingen niet louter om klein en knus wonen. "Tiny Houses zijn duurzaam, zelfvoorzienend en het creëert een soort woongemeenschap", zegt Merel Somers (33). De Brabantse woont tijdelijk op zolder bij haar broer in Vlaardingen. "Ik wil heel graag dicht bij mijn familie zijn en dus in Vlaardingen wonen." Eind juli arriveert het bouwpakket van haar huis dat ze met wat extra handen in elkaar gaat zetten. "Als je die stap maakt moet je ook 'ontspullen', want de ruimte is beperkt," lacht ze. "Geen probleem voor mij, want bij de verhuizing naar de zolderkamer hier ben ik al fanatiek te keer gegaan met ruimen."

Abbenbroek

Albert Eikelenboom (27) woont momenteel in een Vlaardings rijtjeshuis, maar hij wilde wat anders. "Je wilt op een gegeven moment wat voor jezelf, dus waarom dan niet zelf je huis bouwen? Ik blijf graag in Vlaardingen en zoek daarom nu een stuk grond dat geschikt is voor een paar van deze huisjes." Albert bouwde zijn Tiny House op het land van zijn broer in Abbenbroek, gemeente Nissewaard. "Hij is al waterdicht, maar van binnen moet nog alles gebeuren", vertelt hij. "Geen gas, geen elektra, gebruik van regenwater en een composterend toilet. Kortom: we zijn niemand tot last."

Industriële locatie

Een gedroomde locatie is voor de twee iets in de natuur. "Vlaardingen is een stad met veel industrie en water, er is niet veel ruimte hier. Het kan variëren van een industriële locatie tot iets in het groen," zegt Merel die een plaats zoekt voor ongeveer vijf Tiny Houses. "Gemeenschapszin is heel belangrijk in het Tiny House verhaal. Genoegen nemen met genoeg, dingen delen die je niet allemaal elke dag nodig hebt", legt Merel uit. "Je moet dus als mensen wel bij elkaar passen op zo'n stuk grond. Pas dan kan het goed werken", aldus Merel, die ook de Facebookgroep Tiny House Vlaardingen beheert.

Vlam

Het grappige is dat Merel en Albert elkaar ontmoetten in de Tiny House-community. Een gezamenlijke missie en een droom om mini te gaan wonen, bracht hen samen. "Inmiddels zijn we meer dan alleen Tiny House-liefhebbers", lacht Albert. De vlam sloeg over maar samenwonen is niet de bedoeling. "We worden gewoon leuke buren", lacht Merel. "Ze viel niet voor een grote auto of zo, maar voor mijn kleine huisje", lacht Albert. De twee hopen na de zomer en het liefst voor het ein van het jaar een stek te hebben gevonden in Vlaardingen. "Voor minimaal een jaar, dat zou geweldig zijn, want we gaan niet rondtrekken."