Cindy S. smokkelde wapens in onderbroek Kijvelanden binnen

De ontsnapping van twee tbs’ers uit de Kijvelanden in Poortugaal op 1 maart was mogelijk doordat de controle van het bezoek faalde. Dat zegt de advocaat van de vrouw die een pistool en mes binnensmokkelde.

Advocaat Jan-Jesse Lieftink zegt dat de detectiepoortjes gingen piepen toen de vrouw, Cindy S. op 29 februari op bezoek kwam. Zij had het mes en alarmpistool met patronen in haar onderbroek verstopt. Cindy was de vriend van tbs’er Dennie M. die later bij de aanhouding van het ontsnapte duo is doodgeschoten.

Lieftink: "Zij is met een handscan gecontroleerd, maar daar waren de batterijen van leeg. Ook een tweede handscan deed het niet. Ze moest nog een keer door de poortjes, er ging weer een piep af, maar toch mocht zij doorlopen. Ze is niet eens gefouilleerd."

Geen begeleiding

Lieftink zegt dat de kliniek zich ook daarna niet aan de regels hield. "Ze kon vanuit de bezoekersruimte een paar keer naar de kamer lopen van Dennie zonder begeleiding. Zo kon zij de wapens in de prullenbak verstoppen."

Een dag na het bezoek heeft Dennie de wapens gebruikt om een verpleegkundige van de Kijvelanden te gijzelen en zijn maat Tony H. uit zijn kamer te halen.

Schietend zijn de tbs’ers naar buiten gegaan. Daar stond een taxi op hen te wachten. Die was gebeld met een mobiele telefoon die eerder al door Cindy S. naar binnen was gesmokkeld.

Schuldgevoel

De ontsnapping eindigde in het Gelderse Ochten, waar Dennie M. is doodgeschoten. Medeverdachte Tony van H. zit weer vast.

Advocaat Lieftink zegt dat het voor Cindy heel zwaar is. "Ze is haar vriend kwijt en heeft daarover een schuldgevoel: had zij dit kunnen voorkomen?"

De advocaat vraagt dinsdag aan de rechter in Dordrecht om zijn cliënt voorlopig vrij te laten.