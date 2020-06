LIVEBLOG: Noodweer zorgt voor veel overlast in de regio

Het water staat inmiddels ook in School Vest in Dordrecht. Foto: School Vest

Op sommige plekken in de regio is dinsdagmiddag veel regen gevallen. Vooral in Zwijndrecht en Dordrecht is sprake van wateroverlast.

Daar is dinsdag rond 16:00 uur al bijna vijftig millimeter regen gevallen, zegt weerman Arjan Willemse. Omdat er weinig wind staat, blijft de bui op dezelfde plek hangen. Volg in dit liveblog de laatste updates.

16:52 uur - De bui in beeld

De hevige regenbui over de Waalhaven is vastgelegd in een timelapse door Rijnmond-journalist Jacco van Giessen



16:52 uur - Noodweer bereikt Poortugaal

16:48 uur - Zandzakken en dranghekken

De gemeente Zwijndrecht plaatst zandzakken voor huizen waar het water dreigt binnen te komen. Ook worden onbegaanbare wegen afgezet.



16:37 uur - Ook stormschade

Op de parkeerplaats van de Praxis in Dordrecht is door de buien sprake van stormschade. Een boom is daar op een auto gevallen. Niemand raakte gewond, laat een woordvoerder van de brandweer weten.



Foto: MediaTV

Het gaat om een van de weinige meldingen van stormschade. Inmiddels is het aantal meldingen van wateroverlast in de regio Zuid-Holland Zuid opgelopen tot bijna negentig.

Foto: Jordy Nijenhuis

16:27 uur - Achteraan aansluiten

Het noodweer heeft ook effect op de files in de regio. Rondom Rotterdam loopt de vertraging op.



16:24 uur - Minder wateroverlast in Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft rond 16:00 uur iets meer dan tien meldingen binnen van wateroverlast. Die meldingen komen vooral uit Schiedam, Vlaardingen en Pernis.

16:18 uur - Ook Papendrecht de dupe

16:14 uur - Leraren moeten school via raam verlaten

De brandweer is druk bezig om de wateroverlast zo veel als mogelijk te beperken door het water weg te pompen. School Vest aan de Blekersdijk in Dordrecht is in ieder geval de dupe: binnen een half uur zijn de putten in die straat volgestroomd en dreigt het water de school binnen te stromen. Zandzakken moeten dat voorkomen. Mensen die naar huis willen, moeten via het raam naar buiten.



16:00 uur - Straten onder water

Onder meer de Bootjessteeg in Zwijndrecht en de Reeweg Oost, Dubbeldamseweg Noord en de Singel in Dordrecht zijn ondergelopen. Ook winkels rondom het Bagijnhof en het Statenplein hebben wateroverlast.



15:55 uur - Hoosbui!