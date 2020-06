Liveblog teruglezen: Meer dan 130 meldingen van wateroverlast in Zuid-Holland Zuid

Het water staat inmiddels ook in School Vest in Dordrecht. Foto: School Vest

Wateroverlast in de Burgemeester Jansenlaan in Zwijndrecht. Foto: MediaTV

Op sommige plekken in de regio is dinsdagmiddag veel regen gevallen. Vooral in Zwijndrecht en Dordrecht was sprake van wateroverlast.

Daar was dinsdag rond 16:00 uur al bijna vijftig millimeter regen gevallen, zegt weerman Arjan Willemse. Omdat er weinig wind staat, bleef de bui op dezelfde plek hangen. In dit liveblog hielden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

19:20 uur - Buien nemen af

Het Rijnmondgebied krijgt dinsdagavond waarschijnlijk nog met enkele buien te maken, maar die zijn niet te vergelijken met de buien eerder op de dag. In de loop van de avond en vannacht verdwijnen de buien helemaal, zegt weerman Arjan Willemse.

18:42 uur - Ergste is voorbij

De ergste overlast lijkt voorbij, zo meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het aantal meldingen van wateroverlast staat in dat gebied op 131, waarvan ruim tachtig uit Dordrecht. De brandweer is nog wel bezig met het leegpompen van drie straten in Zwijndrecht.



18:05 uur - Brandweer uit Oud-Beijerland springt bij

In Oud-Beijerland is niet zo veel regen gevallen als in andere delen van de regio. De plaatselijke brandweer staat paraat om bij te springen in Zwijndrecht.



18:02 uur - Midden ín de windhoos

Ook Douwe Dulfer filmde de windhoos, bij Dordrecht.



17:24 uur - Windhoos gefilmd

Donny Kardienaal filmde dinsdagmiddag een windhoos boven Papendrecht. Volgens Arjan Willemse gaat het om een bijzonder fenomeen. "Deze windhoos heeft kort de grond geraakt, maar heeft geen noemenswaardige schade aangericht", legt hij uit. De veiligheidsregio bevestigt dat, met slechts enkele meldingen van stormschade rondom de Praxis in Dordrecht. Ook enkele bomen zijn omgewaaid. Niemand raakte gewond.



Video: Donny Kardienaal

17:20 uur - Hoeksche Waard heeft geluk

De regen heeft de dorpen ten zuiden van de Oude Maas gespaard. Daar is nauwelijks iets gevallen, zegt weerman Arjan Willemse. In Dordrecht is dat wel anders: daar is 49,6 millimeter gevallen. In Vlaardingen is dat 34,4 millimeter en in Ridderkerk 14 millimeter.

17:15 uur - Actieve buien verlaten regio

De rust is redelijk wedergekeerd in de regio, zegt weerman Arjan Willemse. De meest actieve buien hebben de regio verlaten. Wel regent het nog op sommige plekken, maar die buien zijn minder hard.

16:52 uur - De bui in beeld

De hevige regenbui over de Waalhaven is vastgelegd in een timelapse door Rijnmond-journalist Jacco van Giessen



16:52 uur - Noodweer bereikt Poortugaal

16:48 uur - Zandzakken en dranghekken

De gemeente Zwijndrecht plaatst zandzakken voor huizen waar het water dreigt binnen te komen. Ook worden onbegaanbare wegen afgezet.



16:37 uur - Ook stormschade

Op de parkeerplaats van de Praxis in Dordrecht is door de buien sprake van stormschade. Een boom is daar op een auto gevallen. Niemand raakte gewond, laat een woordvoerder van de brandweer weten.



Foto: MediaTV

Het gaat om een van de weinige meldingen van stormschade. Inmiddels is het aantal meldingen van wateroverlast in de regio Zuid-Holland Zuid opgelopen tot bijna negentig.

Foto: Jordy Nijenhuis

16:27 uur - Achteraan aansluiten

Het noodweer heeft ook effect op de files in de regio. Rondom Rotterdam loopt de vertraging op.



16:24 uur - Minder wateroverlast in Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft rond 16:00 uur iets meer dan tien meldingen binnen van wateroverlast. Die meldingen komen vooral uit Schiedam, Vlaardingen en Pernis.

16:18 uur - Ook Papendrecht de dupe

16:14 uur - Leraren moeten school via raam verlaten

De brandweer is druk bezig om de wateroverlast zo veel als mogelijk te beperken door het water weg te pompen. School Vest aan de Blekersdijk in Dordrecht is in ieder geval de dupe: binnen een half uur zijn de putten in die straat volgestroomd en dreigt het water de school binnen te stromen. Zandzakken moeten dat voorkomen. Mensen die naar huis willen, moeten via het raam naar buiten.



16:00 uur - Straten onder water

Onder meer de Bootjessteeg in Zwijndrecht en de Reeweg Oost, Dubbeldamseweg Noord en de Singel in Dordrecht zijn ondergelopen. Ook winkels rondom het Bagijnhof en het Statenplein hebben wateroverlast.



15:55 uur - Hoosbui!