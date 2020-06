Lege stadions door corona, maar zo ben je er toch een beetje bij

Borussia Mönchengladbach vulde tijdens de eerste thuiswedstrijd bij de hervatting van de Bundesliga een deel van het stadion met dertienduizend kartonnen supporters.

Voor het aankomende seizoen in de eredivisie kan dat straks ook.

Het Dordtse bedrijf ZPRESS lanceert aanstaande vrijdag, na overleg met de clubs en Fox Sports, de website pop-upfan.com, waar je voor twintig euro een gepersonaliseerde kunststof pop kunt bestellen. "Wij hopen straks natuurlijk met volle stadions te gaan beginnen, maar de vrees is er ook dat dat dit jaar niet meer gaat gebeuren", zegt directeur Alex Klein.

Geen vaste plek, maar goed gevulde vakken

"In Duitsland zit je op je eigen plek, wij blijven daar vandaan. Voor Fox is het belangrijk dat bepaalde vakken goed gevuld zijn. Want als er bij bepaalde clubs maar een klein aantal poppen wordt verkocht, dan oogt het leeg", zegt Klein.

In andere landen worden ook experimenten gedaan om de lege stadions te vullen. Zo wordt er in Spanje met montagetechnieken publiek geprojecteerd in de stadions en in Duitsland zagen we, naast de poppen, dat er voetbalgeluiden in het stadions te horen was die door geluidstechnici werd gestart.

De poppen worden gecontroleerd

De poppen zullen gecontroleerd worden om controversiële afbeeldingen tegen te gaan, licht Klein toe. "We hebben twee moderators. Zij controleren bij de producent de afbeeldingen vlak voordat er geprint wordt. Ook bij de aflevering bij het stadion wordt er gekeken. Zo zal een pop met een Feyenoord-shirt niet in de Arena terechtkomen."

Als supporters weer welkom zijn in het stadion, dan wordt de pop niet weggegooid. De mensen met een pop krijgen hem dan mee voor thuis. "Er zijn twee maten, ook voor bijvoorbeeld kinderen, en voor nog geen twintig euro heb je je eigen pop", vertelt Klein, die ook bestuurslid is bij Sparta. Zijn eigen beeltenis krijgt ook een plekje op Het Kasteel. "Die van mij staat al klaar", zegt hij lachend.