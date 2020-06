Cindy hoorde op haar telefoon hoe haar vriend werd doodgeschoten

Cindy S. heeft via de telefoon de complete ontsnapping uit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal kunnen horen, inclusief het doodschieten van haar vriend. Dat bleek dinsdag tijdens een korte zitting in Dordrecht.

De vrouw uit Appingedam zit vast omdat zij het mes en pistool naar binnen heeft gesmokkeld , waarmee Dennie M. en Tony van H. wisten uit te breken. Dat gebeurde op 29 februari van dit jaar. Een dag later was de gijzeling en ontsnapping.

Jan-Jesse Lieftink was de advocaat van Dennie M. "Ik hoorde die zondag van de ontsnapping en de leeftijd van de man die was doodgeschoten en ik dacht: het zal toch niet...Ik belde Cindy op en die had toen net alles gehoord via de telefoon."

Taxichauffeur

Het bizarre verhaal moet als volgt zijn gegaan. Tijdens een eerder bezoek weet Cindy een mobiele telefoon de kliniek in te smokkelen. Zodra de wapens ook binnen zijn, belt Dennie een taxichauffeur die de twee mannen op zondag 1 maart moet komen oppikken bij de Kijvelanden in Poortugaal.

Als de gijzeling van een psychiatrisch verpleegkundige begint, belt Dennie zijn vriendin. Hij laat de telefoon aanstaan, zodat zij alles kan horen: het schreeuwen, het bedreigen, het schieten in de kliniek, het schieten buiten de kliniek, het wegrijden met de taxi.

De wagen wordt achtervolgd door de politie en bij het Gelderse Ochten dwingt de politie het busje tot stilstand. Er wordt geschoten en Cindy merkt dat Dennie niet meer terug praat. Zijn telefoon valt op de grond, maar blijft wel aanstaan. Zo hoort zij hoe de ambulance komt aanrijden, om het lichaam van Dennie M. mee te nemen.

Emotioneel

Jan-Jesse Lieftink:"Het was heel emotioneel om haar kort hierna aan de lijn te hebben. Als ik er aan terugdenk, dan grijpt het me weer aan."

Tijdens de zitting in Dordrecht dinsdag moet Cindy regelmatig huilen. "Ik had niet gedacht dat er zoveel geweld zou worden gebruikt. Te denken dat ik hier medeschuldig aan ben, dat meerdere mensen nu een trauma hebben door een verkeerde beslissing van mij. Het spijt me, ik schaam me. Dit had nooit mogen gebeuren."