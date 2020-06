Fietsexamen blijft nodig: 'Kinderen zijn soms snel afgeleid'

Om een impuls te geven aan de verkeersveiligheid in de stad, moeten ruim 1700 Rotterdamse kinderen van veertig verschillende basisscholen uit groep 7 in de komende anderhalve maand een fietsexamen doen. De leerlingen van Buskesschool in Zevenkamp mochten op dinsdag als eerste laten zien wat ze in huis hebben.

"Achterom kijken, je hand uitsteken naar welke kant je op gaat en stoppen voor rood", somt een jongetje op. "Je mag alleen door oranje rijden als het niet anders kan." En uiteraard moet je goed opletten, vullen zijn klasgenootjes aan: "Bij auto's, motors en andere fietsers."

Het verkeersexamen blijft hard nodig, stelt wethouder Judith Bokhove van Rotterdam, die op de fiets naar het examen kwam kijken: "Kinderen zijn soms snel afgeleid. Er kunnen zich allemaal onverwachte situaties voordoen. Een lekker stukje fietsen op een crossveldje is echt iets anders dan in het verkeer."

In de buitenlucht

Barbara van den Bosch, mede-organisator van het fietsexamen, is het daarmee eens. Ze legt uit dat de kinderen met hun fietsen de wijk in moeten.

Ondanks de uitbraak van het coronavirus, doen veel scholen aan het examen mee. "We hebben hierover goed overleg gehad", zegt Van den Bosch. "Het zijn kinderen onder de twaalf jaar, die hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. Bovendien is dit fietsexamen in de buitenlucht."

Over twee of drie dagen horen de kinderen of ze het fietsexamen hebben gehaald.