Eindfilm meester Quincy en groep 8 dit jaar zonder groot publiek: 'Niet saaier, wel wat treuriger'

Na drie maanden krijgen alle leerlingen weer een volledige lesweek op school. Maar wel met de nodige coronamaatregelen. Kinderen hoeven onderling niet op afstand te blijven, maar de anderhalve meter geldt wel voor de leerkrachten. Meester Quincy van Dijk van groep 8 van de Waalse School in Rotterdam-Crooswijk begint te wennen aan het nieuwe normaal in en om de klas, vertelt hij op Radio Rijnmond.

Het zit hem soms in kleine dingen, zoals iets uitdelen, vertelt meester Quincy. Hij vindt het fijner om zelf rond te kunnen lopen om spullen aan de leerlingen te geven, maar nu moeten ze het doorgeven aan elkaar. Dat soort veranderingen worden nu routine.

Toch blijft het wennen op school. "Je loopt heel snel langs elkaar heen, op de trap bijvoorbeeld. Dat is niet de anderhalve meter die we eigenlijk moeten aanhouden, maar daar blijven we elkaar goed op aanspreken", vertelt de meester.

Raar

Quincy heeft niet het idee dat in zijn groep 8 achterstanden zijn ontstaan. "Het thuisonderwijs is gewoon doorgegaan. Ze hebben een leeftijd waarop ze kunnen relativeren. Met 11- en 12-jarigen kun je goed praten. Die hebben ook wel door dat het raar is", zegt hij.

"Maar ze zijn ook de generatie die dit altijd bij zal blijven", gaat hij verder. "Ze hebben geen kamp gehad, geen afscheidsmusical. Als je het over dertig jaar aan ze vraagt, weten ze echt nog wel hoe dit jaar is geweest."

Eindfilm

De meester blijft positief en maakt net als voorgaande jaren weer in plaats van een musical een eindfilm met alle groep-8'ers. "Het is niet saaier, maar wel wat treuriger."

De eindklassen zijn nu iedere dag bezig met het opnemen van verschillende scenes. "Het zijn allemaal korte scènes met een klein verhaaltje erin. Dat vinden ze geweldig. We zijn bijna klaar, daarna mag ik aan de bak om het helemaal te monteren."

De leerlingen mogen zelf bedenken hoe de korte sketches eruit zien. Ze spelen bijvoorbeeld het te laat komen na, ontwijken de conciërges en nemen de leraren in de maling. Er zit ook een serieuze kant aan vast, zegt Quincy. "Collega's die een mooie boodschap inspreken voor de leerlingen."

Dit jaar nemen 66 kinderen afscheid. Ze krijgen allemaal een rol in de film, in plaats van in een eindmusical. Die film kan straks helaas niet met groot publiek worden gedraaid. "We moeten dit jaar op school heel treurig in een klaslokaal zonder ouders de film vertonen."