Ministers praten in Spijkenisse met burgemeesters en jongeren over steekincidenten

Ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaud (Justitie en Veiligheid) gaan vrijdag in Spijkenisse in gesprek met burgemeesters uit het hele land en jongeren uit de gemeente Nissewaard. Ze praten over de gevolgen van messenbezit en steekincidenten onder jongeren.

Aanleiding voor het gesprek is het oplopend aantal steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken zijn. Dit was de afgelopen maanden onder meer het geval in Spijkenisse, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid. Ook blijken steeds meer jongeren een mes op zak te hebben.

De burgemeesters van Nissewaard en Ridderkerk vroegen eerder dit jaar al aandacht voor deze problematiek, omdat zij het aantal incidenten snel zien toenemen.

De ministers gaan vrijdag eerst digitaal met de jongeren in gesprek om te horen wat dit met hen en hun omgeving doet. Voor het gesprek daarna in Theater De Stoep zijn burgemeesters uit heel Nederland uitgenodigd, die allemaal te maken hebben gehad met steekincidenten in hun gemeente. Onder meer bestuurlijke maatregelen, zoals preventief fouilleren, komen in dat gesprek aan bod.