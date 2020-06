Burgemeester Lamers van Schiedam: 'Tweedeling in de turbo als we nu niets doen'

Langer wachten is niet mogelijk, zegt burgemeester Cor Lamers van Schiedam. Door de coronacrisis is er werk aan de winkel om de tweedeling in met name achterstandswijken niet groter te maken. Hij klopte dinsdag op de deur van het kabinet, samen met veertien collega's uit grote en middelgrote steden.

Voor Schiedam is er een extra impuls nodig in de wijken Oost en Nieuwland. "Wat er in Den Haag in het vat zit, moet er eerder uit", zegt Lamers.

"De huidige coronacrisis heeft meerdere crises in onze samenleving blootgelegd. Lamers doelt onder meer op toegenomen werkloosheid, armoede, taalachterstand en leerachterstand. "De tweedeling gaat in de turbo als we nu niets doen", klinkt het ferm.

Juiste moment

De vijftien gemeenten die vandaag de noodkreet op papier aan het kabinet aanboden, vonden een warm bad, zegt Cor Lamers. "Het werd positief ontvangen. De problematiek gaat bijna alle ministeries aan. Het was het juiste moment om dit te doen. Ook van onze financiële wensen viel men niet achterover", zegt Lamers.

Een groot voorbeeld is het pakket maatregelen zoals is getroffen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors van NPRZ was ook bij de overhandiging van het manifest in Den Haag aanwezig dinsdag.

"Ook in Schiedam kijken we daar goed naar. Onze kwartiermaker komt van dat project", zegt Lamers trots. Pastors berekende dat de zestien achterstandswijken in de vijftien gemeenten zo'n 1,25 miljard nodig hebben de komende vijftien jaar.

"Het is niet zo dat de zilvervloot ineens binnenkomt", zegt Lamers. "Gemeenten doen al veel zelf, maar waar wij moeten ophouden, moet het Rijk nu inspringen."

Experimenteren

Onorthodoxe maatregelen worden aangekondigd in het manifest. "Wij gaan kijken of we kinderen nog eerder kunnen begeleiden en onderwijzen in taal. Er is een grote onderwijsachterstand in deze wijken. De taalachterstand is echt opvallend", aldus Lamers.

"We moeten buiten de lijntjes kleuren en ontheffing vragen om te experimenteren. Kinderen voor hun vierde al volgen. Door de coronacrisis zien we het erger worden. Ook het Rijk wil een sprong voorwaarts maken gelukkig, voor de zomer nog", besluit Lamers.