Extra geld voor aanpak lerarentekort Rotterdam

Het kabinet trekt de komende vier jaar 116 miljoen euro uit voor de aanpak van het lerarentekort in onder meer Rotterdam. Minister Slob (onderwijs) wil hiermee de acute problemen opvangen.

Met het geld kunnen schoolbesturen en de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere maatregelen nemen om acute personeelstekorten op te vangen. De tekorten in deze steden lopen op. Bovendien is er een toename van het aantal leerkrachten uit deze steden dat in andere gemeenten les gaat geven.

“We geven steden nu de ruimte voor oplossingen als de nood te hoog is. Ondertussen ga ik door met de structurele aanpak van het lerarentekort, bijvoorbeeld door de werkdruk van leraren te verlagen en de instroom van zij-instromers te versterken. Ondanks de krappe arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs blijven krijgen”, zegt minister Arie Slob.

De steden mogen zelf bedenken waar ze het geld aan uitgeven. Rotterdam en Den Haag besteden het bijvoorbeeld aan de begeleiding van leraren en de inzet van meer onderwijsondersteunend personeel of vakleerkrachten. Amsterdam geeft alle leraren in het primair onderwijs een toeslag.

Ook voor de landelijke aanpak komt extra geld, boven op de 700 miljoen euro die al was ingezet. Zo komt er onder meer structureel 11 miljoen euro per jaar beschikbaar voor lerarenopleidingen.