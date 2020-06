Verhoog weerstand voor minder kans op corona: 'Na Netflix een rondje buiten lopen met je jas open'

Hoewel we nu meer bewegingsvrijheid hebben sinds na de lockdown, moeten we nog steeds oppassen dat we geen corona krijgen. Want het virus is er nog. Dus een goede hygiëne en anderhalve meter afstand blijven erg belangrijk. De Ridderkerkse huisarts en Rijnmond-expert Jeanette Caljouw heeft meer tips om de kans dat je het virus krijgt te verkleinen.

"Je moet ervoor zorgen dat je weerstand goed op peil blijft. Dat is iets wat je zelf kan doen", vertelt ze. Hoe je dat doet? "Wat belangrijk is, is dat je voldoende beweegt en dan het liefste buiten." Dat hoeft niet perse keihard sporten te zijn, legt de huisarts uit. "Je kan ook wandelen of fietsen."

Ga fitzitten

Caljouw zegt dat een hoop mensen veel te weinig bewegen. "We zitten twaalf uur per dag." Je kan geleidelijk wat veranderingen doorvoeren voor jezelf. "Als je thuiswerkt, ga dan een rondje lopen. En ga fitzitten: dus bewegen met je pen of heen en weer wiebelen. Eigenlijk als een ADHD'er achter je bureau zitten", zegt ze lachend.

Ook ontspanning is belangrijk bij het verhogen van je weerstand. "Dat maakt je weerstand over all beter. Het is bekend dat stress je weerstand verlaagt. In deze tijd is het belangrijk om je rustmomenten te pakken."



Natuurlijk is een avondje Netflixen als rustmoment heel fijn. Maar: "Zet een deel van de ontspanning van Netflix om in buiten een rondje lopen." En doe dit met je jas open: "Kou helpt om vet te verbranden namelijk. Niet warm kleden, maar warm lopen."

Eet gezond

Mensen met obesitas, longziekten en diabetes hebben meer kans om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. "Eet gezond en probeer geen overgewicht te krijgen."

Het is volgens Caljouw belangrijk om heel goed te kijken naar wat je binnenkrijgt. "Niet alles uit pakjes en zakjes halen. Gewoon onbewerkt voedsel."

Maar, ze benadrukt: "Met een gezonde leefstijl moet je niet de regels aan je laars lappen, want ook dan kun je corona krijgen. Alleen de percentages zijn lager."