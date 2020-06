Koorts of niet? Camera in winkelcentrum Krimpen aan den IJssel geeft uitsluitsel

Eerst temperaturen, dan pas shoppen. Dat is tegenwoordig de gang van zaken in winkelcentrum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel. Direct na binnenkomst staat de bezoeker oog in oog met een apparaat, een soort tablet op een standaard, dat de lichaamstemperatuur kan bepalen.

Manager Jan van der Wildt van Crimpenhof heeft zes van dergelijke apparaten geïnstalleerd, ter vergroting van het veiligheidsgevoel van de klanten in deze tijd van corona.

Eigen keuze

Hij doet zelf voor hoe het werkt: hij gaat voor de camera staan en houdt zijn gezicht binnen de aangegeven contouren in beeld. Een vriendelijke vrouwenstem heet hem 'welcome'. Vervolgens wordt de temperatuur weergegeven. "Er staat: normale temperatuur, 35.5 graden. Het systeem meet mijn huidtemperatuur."

Het apparaat hanteert een kleine marge van 0,3 procent. Zo kan je werkelijke temperatuur nét iets hoger liggen. Van der Wildt zegt dat de camera geen medisch apparaat is en dat mensen bij klachten uiteraard een dokter moeten raadplegen.

De meting in het winkelcentrum is niet verplicht. Het is de bedoeling dat bezoekers uit eigen beweging rechtsomkeert maken als ze koorts hebben. Aan handhaving doet Crimpenhof niet. "We rekenen erop dat mensen gezond verstand hebben en denken: 'koorts is de eerste aanwijzing voor een besmetting, ik ga weg'."

Gezichtsherkenning

Van der Wildt liep tegen de scanners aan tijdens een bezoek aan China. Dat land is berucht vanwege de vele manieren waarop burgers in de gaten worden gehouden, onder meer met camera's met gezichtsherkenning. Die functie zit ook in het Krimpense apparaat, maar wordt niet gebruikt, zegt de manager. "Dan ben ik strafbaar en daar zit ik niet op te wachten."

Met een uitdraai via een usb-stick laat hij zien welke gegevens wél worden geregistreerd. "Er staat alleen 'visitor'. Je ziet geen foto's. En je ziet de temperatuur." De getallen zijn groen; er zijn deze dag nog geen mensen met verhoging of koorts voor het apparaat gaan staan.

Lekker winkelen

De meeste bezoekers merken het apparaat nog niet op, maar willen het desgevraagd best uitproberen. We komen niemand tegen met verhoging. "Dat wist ik al. Dat voel je zelf toch," zegt de één. Een ander vindt het wel fijn om te weten dat hij geen koorts heeft.

Dat het een camera is van Chinese origine kan een ouder echtpaar niks schelen. "Daar zit ik niet mee. Ik neem aan dat hij niks opneemt. Hij geeft je alleen advies: ga snel naar huis, of kom lekker winkelen."

