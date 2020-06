NIDA wil plek voor een weerwoord bij monument Pim Fortuyn

Wat de Rotterdamse politieke partij NIDA betreft had het er nooit moeten komen. Maar nu er sinds 2003 een standbeeld van Pim Fortuyn in het centrum van de stad staat, moet daar inmiddels ook een tegengeluid bij. De partij dient een voorstel in voor een update van het Fortuyn-monument aan de Korte Hoogstraat.

Rond de demonstratie tegen racisme in Rotterdam eerder deze maand, bekladde iemand het standbeeld van Fortuyn met het woord 'racist'.

Met die boodschap is NIDA het eens, ook al is de partij geen voorstander van vernielingen. "We snappen het signaal", zegt Bas van Noppen van NIDA. "Deze man was een racist, en mensen die zijn denkbeelden volgen, zijn dat ook."

Kritiek

In de motie vraagt NIDA de gemeente Rotterdam om ook de kritiek op Fortuyns denkbeelden een plek te geven bij het monument. "Als men zegt: wat Fortuyn zei moet je kunnen hebben, dan kan dat ook andersom."

Van Noppen snapt dat het gevoelig ligt, omdat Fortuyn vanwege zijn politieke overtuiging werd doodgeschoten. "Ik vind het verschrikkelijk dat dat met hem is gebeurd, maar ik vind hem geen verdediger van het vrije woord. Hij heeft juist mensen de mond willen snoeren door de godsdienstvrijheid in te willen perken."

Vrije woord

Met dat 'vrije woord' doelt Van Noppen op de tekst op de sokkel van het beeld van Fortuyn. Daar staat 'Loquendi Libertatem Custodiamus', wat betekent: 'laten we waken over de vrijheid van het woord'.

"Als hij staat voor het vrije woord, moet men ook klaar zijn voor het antwoord. Geef dat vrije woord ook aan anderen. Het nieuwe politiek correct is dat je geen commentaar mag geven op Pim Fortuyn", zegt Van Noppen.

Benoemen

"Een groot gedeelte van de Rotterdammers ziet zichzelf buitenproportioneel aangepakt worden. Ondanks hoe tragisch hij aan zijn einde is gekomen, dat moeten we kunnen benoemen."

Het standbeeld hoeft van NIDA niet weg. "Maar we moeten het gesprek aangaan. Wat moeten we doen om verder te gaan met elkaar? Laat die discussie maar komen."

Het idee voor de motie is maandag ontstaan en wordt donderdagavond in de Rotterdamse raad besproken.