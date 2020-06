Druktemeter moet inzicht geven in drukte op populaire Rotterdamse plekken

Door het coronavirus lag het 'gewone' leven voor een aantal maanden grotendeels stil. Culturele instellingen en scholen waren dicht, de horeca zat op slot en in het openbaar vervoer was het rustiger dan ooit. "Nu de stad weer 'open gaat' en steeds meer mogelijk is, willen dat we op een veilige manier doen", zegt de gemeente Rotterdam.

Enerzijds wil de gemeente die ondernemers helpen om duidelijk te maken wanneer je daar het beste terecht kan, namelijk op een rustig moment, maar anderzijds is er ook begrip voor de bezorgdheid onder Rotterdammers en bezoekers over hun gezondheid. De Druktemeter moet daarin uitkomst bieden. Ook moeten de app en website bijdragen aan het in kaart brengen van bezoekerstrends.

Haalbaar

De gemeente heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om de haalbaarheid van de Druktemeter te toetsen. Het plan blijkt daaruit technisch haalbaar, maar wel moeten nog meer analyses worden uitgevoerd op het gebied van privacy.

"Er wordt gebruik gemaakt van data die afkomstig is van Google en daarom moet absoluut duidelijk zijn dat de te gebruiken data geen privacy issues geven", legt de gemeente uit. Ook moet onderzocht worden of de interpretatie van de Datameter niet tot mijdend gedrag van het publiek lijdt. Dat kan namelijk ten nadele komen van ondernemers in de stad.

Rotterdam hoopt dat de Datameter binnen twee maanden gerealiseerd wordt. De ontwikkelkosten worden geschat op 300.000 euro.