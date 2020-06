Hoekstra geen kandidaat voor CDA-leiderschap, vergrote kansen voor De Jonge?

Het is nog niet officieel bekend of De Jonge meedoet aan de strijd om het lijsttrekkerschap. Hij moet dat voor 24 juni laten weten. Maar hij wordt al enige tijd gezien als een mogelijke 'kroonprins'. Ook de naam van Mona Keijzer zingt rond.

Wopke Hoekstra zegt dat hij zichzelf meer bestuurder dan beroepspoliticus vindt. Hij zou voor kerst al hebben besloten om zich niet te kandideren. Of minister De Jonge opgelucht reageerde? Dat wil Hoekstra niet zeggen. "Ik vind details over dat soort gesprekken vertrouwelijk."

Hoekstra kwam in peilingen over het CDA-lijsttrekkerschap tot nu toe steeds als favoriet uit de bus. Maar de laatste tijd zat Hugo de Jonge hem steeds dichter op de hielen.

De Jonge was vanaf 2010 zeven jaar wethouder van onderwijs en jeugdzaken in Rotterdam. Waar hij in Den Haag in eerste instantie vooral bekendheid genoot als de minister met de kleurrijke schoenen is hij de laatste tijd volop in beeld als corona-minister. De Jonge is de enige bewindsman die, samen met premier Rutte, het woord voert op persconferenties over de bestrijding van de corona-crisis.