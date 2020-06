Gevaarlijke spons op hondenuitlaatveldje in Berkel en Rodenrijs

Op een hondenuitlaatveldje in Berkel en Rodenrijs is gebakken spons gevonden. Dat meldt een wijkagent op Twitter.

Als honden de spons eten, kunnen ze ziek worden of zelfs sterven. Droge spons zet namelijk uit in de maag van de dieren. Hierdoor kunnen maag en darmen verstopt raken. Om honden te verleiden om de spons te eten, wordt die eerst in vet gebakken.