Rotterdam komt met Druktemeter, vandaag protest touringcarbedrijven; volg alle updates van woensdag 17 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van woensdag 17 juni.

Klik hier voor alle updates van dinsdag 16 juni.



• Er zijn inmiddels zeker 6070 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat dinsdag op 11.834.

• De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een zogeheten 'Druktemeter' .

• Touringcarbedrijven protesteren vandaag tegen de coronamaatregelen. Ze zijn boos omdat er voor hen geen uitzondering geldt op de anderhalvemeter-maatregel.