Politie pakt vermeende Dordtse postzegeldief op

Op de carpoolplaats van het Zeeuwse Kruiningen heeft de politie dinsdagavond een 34-jarige Dordtenaar gearresteerd. Hij had voor zeker zesduizend euro aan nieuwe postzegels bij zich.

Rond 20.45 uur zag een agent dat een man een lekke autoband aan het vervangen was. Bij controle bleek de Dordtenaar een bekende van de politie. Hij kon niet uitleggen waarom hij zoveel postzegels in zijn wagen had. De man zit daarom vast en wordt woensdag verhoord.

De politie laat weten dat de postzegels mogelijk uit een winkel komen.