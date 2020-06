Directeur SnelleVliet kan niet mee naar protest touringcarbedrijven, want er mogen maar twaalf personen in de bus

Normaal gesproken was er wel een plek geweest voor Van der Marel, maar vanwege de coronamaatregelen is het aantal zitplaatsen in de bus teruggebracht van 55 naar twaalf. "Er is geen brood mee te verdienen. Dat is het probleem", vertelt Van der Marel.

De touringcarbranche voelt zich op een zijspoor gezet. In tegenstelling tot het openbaar vervoer en de vliegtuigen, kunnen busbedrijven niet op volle kracht opereren. Van der Marel is verontwaardigd: "Waarom proppen we een vliegtuig vol met twee- tot driehonderd mensen, zonder dat een stoel vrij is? Het openbaar vervoer mag dertig mensen vervoeren. Wij mogen maar tot twaalf personen, omdat we aan de anderhalve meter moeten houden. We doen precies hetzelfde: mensen vervoeren!"

Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft een coronaprotocol voorgelegd aan de overheid, maar geen officiële goedkeuring gekregen. Van der Marel hoopt op een reactie vanuit politiek Den Haag. "Het is niet uit te leggen aan de passagier én onszelf", zegt de directeur, die slapeloze nachten heeft.

"We willen een financiële injectie van de overheid", zegt Van der Marel. Als de overheid niet luistert? "Dan is er voor december een kaalslag in deze branche."

'Bewust niet de stad in'

De busbedrijven willen met een stoet van bussen naar Den Haag rijden. De bussen gaan langzaam over de rechterrijstrook van de A12, maar zullen niet de hele snelweg blokkeren. De meeste touringcars zullen parkeren bij het stadion van ADO Den Haag, waarna veertig bussen rond 13:45 uur bij het Malieveld zijn. "We kiezen er bewust voor om niet de stad in te gaan en daar voor een verkeersinfarct te zorgen. Dat is wat we niet willen."

