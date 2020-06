Teveel gehamsterd? De Pauluskerk is blij met je rijst, pasta en shampoo

De ingezamelde spullen worden verdeeld onder een bijzondere groep mensen, die hard is getroffen door de huidige crisis. "Het is bedoeld voor de mensen zonder verblijfspapieren. Migranten uit landen in Azië en Afrika. Daarvan zijn er nogal wat in de stad", legt Dick Couvee de predikant en directeur van de Pauluskerk uit.

Geen middelen van bestaan

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om zo'n 10 duizend mensen in Rotterdam. "Maar dit is een schatting, we weten het niet precies." Het gaat om een personen die vaak al jaren in Nederland zijn, maar geen middelen van bestaan hebben.

"Ze mogen niet werken, maar werkten toch wel. Maar, in de schemerzone van de economie zal ik maar zeggen; als schoonmaker, oppas, in de bouw of haven. Velen van hen zijn hun werk kwijt. Geen werk, geen geld en geen eten."

Couvee vertelt dat deze mensen voor de coronacrisis goed hun eigen boontjes konden doppen. Doordat het werk is weggevallen, zijn ze genoodzaakt om een beroep te doen op hulporganisaties.

"De actie is echt bedoeld om voedsel in te zamelen. Basisproducten als rijst, pasta, linzen en pot- en blikgroenten, maar ook gebruiksartikelen zoals zeep, tandpasta en shampoo."



Vanwege de coronamaatregelen is het voor de donateurs belangrijk om zich zo snel mogelijk aan te melden. "We werken coronaproof, met belijning en tijdslots. Dus je moet je even van tevoren melden via de homepage van de Pauluskerk."

Ook voor de mensen die zaterdag niet kunnen, maar wel graag willen doneren, bestaat de mogelijkheid om toch te helpen. "Dan maken wij een voedselpakket en dan zijn deze lieve mensen toch geholpen."

Intensieve samenwerking

Hoewel verschillende hulporganisaties in de stad al contact met elkaar hebben over deze problematiek, hoopt Couvee op een meer intensieve samenwerking. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle hulporganisaties in Rotterdam de koppen bij elkaar steken."