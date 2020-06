Onderzoek naar te hoge vrachtwagens bij Maastunnel: 'Kan de marge omhoog?'

Veel automobilisten in Rotterdam ergeren zich er rot aan: de bijna dagelijkse files bij de Maastunnel. Ze worden veroorzaakt door te hoge vrachtwagens, die de tunnel niet in kunnen en ter plekke moeten omkeren. De gemeente Rotterdam onderzoekt wat er aan het probleem gedaan kan worden.

"Het is wel een ergerniswekkende situatie waar we uit verschillende hoeken klachten over krijgen", vertelt Otto Blom van de gemeente Rotterdam, betrokken bij dat onderzoek.

Het lijkt erop dat er nu vaker problemen zijn met vrachtwagen bij de Maastunnel dan voor de renovatie. Of dit daadwerkelijk zo is, blijkt lastig te controleren. Blom legt uit dat er vanuit het verleden namelijk geen betrouwbare meetgegevens zijn.

"Dus op basis van cijfers kunnen we het niet zeggen. Maar, uiteraard zagen we in de oude tunnel veel sporen op het plafond dat vrachtwagens te hoog waren."

Vlak voordat vrachtwagens de tunnel in gaan, worden ze opgemerkt door een speciale sensor. Als deze hoger is dan vier meter gaan alle alarmbellen af. Dit proces is een stuk strenger geworden dan voor de renovatie.

Blom: "Uiteindelijk gaat misschien dezelfde hoeveelheid vrachtwagens door de Maastunnel, alleen we vangen nu een groter gedeelte af. Daardoor zijn er vaker klachten dan in het verleden."

Meetpunten analyseren

Belangrijk is om goed te kijken naar de meetpunten aan beide kanten van de tunnels, zegt hij. "Wij zijn gestart met onderzoek om te kijken waarom zijn die vrachtwagens nou te hoog, kunnen we dat achterhalen?"

Een maand lang zijn video-opnames gemaakt van het meetpunt van een van de tunnelbuizen."En dan zie je dat een gedeelte net te hoog is. Deze passen wel door de Maastunnel met een bepaalde marge. Dus we zijn aan het kijken of de hoogtemeting iets verder omhoog kan."

Hiervoor moet eerst nog goed worden gekeken naar het meetpunt van de andere buis. De vraag is: "Zijn ze allebei even hoog en zit er voldoende marge in beide tunnels om die hoogtemeting iets te verhogen, zonder dat je schade aan het plafond krijgt? Want de mooie gerenoveerde tunnel willen we natuurlijk heel houden."