Nog geen vonnis in Krimpense berovingszaak door nieuwe informatie

De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak tegen twee mannen die een 98-jarige man uit Krimpen aan den IJssel zouden hebben overvallen. Op het laatste moment is er nieuwe informatie binnengekomen over de beroving.

Twee Rotterdammers zouden de bejaarde man een jaar geleden in zijn woning in Krimpen hebben overvallen. Beiden hadden ontkend.

Naar nu blijkt was er mogelijk een afspraak tussen de verdachten. De 21-jarige Imad F. zou de overval op zich nemen en medeverdachte Abdessamad el K. vrijpleiten. Hij zou daarvoor al geld hebben gekregen. In plaats daarvan zei Imad F. twee weken geleden dat hij ook niet in de woning was geweest. Deze informatie is afkomstig van de broer van Abdessamad el K. Hij is gisteren door de rechter gehoord.

Justitie had straffen tot acht jaar cel geëist tegen de verdachten. De rechter in Rotterdam wil nu eerst onderzoeken of de nieuwe informatie klopt. De verdachten blijven wel in de cel zitten.