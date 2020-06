Speciale studiebeurs voor tien gelukkigen: 'zonder schuld afstuderen'

Veel mensen die gestudeerd hebben, kennen het wel: een torenhoge studieschuld die invloed heeft op je toekomst. Een huis kopen is lastiger. En de maandelijkse afbetaling, die ooit zo ver weg leek, blijkt toch niet zo laag als je van tevoren dacht. Kees IJzebaart van de Loogmangroep wil studenten in spe graag een zorgeloze toekomst bieden, dus geeft hij jaarlijks tien studiebeurzen weg.

"Wij hebben een campagne opgezet voor studieschuldenvrij studeren. De afgelopen jaren hebben studenten een ander leenstelsel gekregen. En dat betekent dat ze lekker kunnen lenen als ze studeren, maar als ze van school komen blijven ze met grote schulden achter", vertelt IJzebaart.

Hoe werkt dit dan?

Studenten hebben na hun studie soms wel een schuld van 25.000 tot 30.000 euro. Hij vindt dit 'niet eerlijk, en niet verstandig'. IJzebaart heeft zelf ook kinderen. Nu heeft hij de financiële ruimte om hun kosten volledig te dekken, waardoor ze schuldenvrij afstuderen. Maar, hij realiseert zich dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Dus vind hij het zijn maatschappelijke plicht om te helpen.

"Dus we hebben tien plekken voor studenten opengezet. Als zij 15 uur per week voor ons komen werken, betalen wij heel hun studie." Je mag zelf kiezen in welk bedrijf van de Loogmangroep je aan de bak wil. "Het kan in de wasstraat, bij ons op kantoor of op de golfbaan. We hebben overal plekken vrij."

Studenten die ingaan op het aanbod verdienen bij het bedrijf tussen de 500 en 600 euro per maand. "Daar moet je van kunnen leven. En als je dit doet dan betalen wij het studiegeld, de boeken en eventuele buitenlandse trips."

Na de studie ben je niet verplicht om in dienst te treden bij het bedrijf van IJzebaart. "Ik ben alleen maar blij als je datgene gaat doen waar je goed in bent en wat je ontzettend leuk vindt."

De studiebeurzen zijn bedoeld voor studenten in spe die naar het HBO of naar de universiteit gaan. Je kan je aanmelden via de website van de Loogmangroep. "Wees enthousiast en laat je goed zien en dan hoop ik dat we wat leuks voor je kunnen betekenen."