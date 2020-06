Rotterdamse ontwerpers verven kleding voor sportmerk PUMA

Toen het sportmerk, dat onder andere heeft samengewerkt met ontwerper Alexander McQueen, contact met hen zocht, waren ze meteen dolenthousiast. "Dit is voor ons super bijzonder. Toen PUMA ons benaderde dachten we van: hoe hebben ze ons gevonden? En waar zijn ze naar opzoek?", vertelt Luchtman enthousiast.

PUMA x Living Colour

De Rotterdammers zijn in 2016 begonnen met het Living Colour project, dat inmiddels is afgerond. Ze hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van bacteriën voor het verven van kleding. "We hebben veel exposities en persaandacht gehad. PUMA heeft over ons gelezen. Zij exposeerden tijdens de Milaan Design Week met biodesign en zo kwamen we met elkaar in contact."

Samen met PUMA willen ze aan de wereld laten zien hoe sportkleding op een meer duurzame manier kan worden geverfd. "Normale natuurlijk verf is niet geschikt voor het verven van synthetische kleding, en sportkleding is veelal synthetisch".

De milieu-impact bij het produceren van kleding moet worden verminderd. Er wordt nu nog heel veel gebruik gemaakt van verf met chemicaliën. "Er wordt gekeken naar hoe we minder gebruik kunnen maken van chemische verf. Dit is namelijk schadelijk voor de gezondheid van mensen die hiermee werken en ook voor milieu."

Verven met bacteriën

Hoe werkt dit dan, kleding verven met bacteriën? "De bacteriën fermenteren voedingsstoffen tot pigmenten. En hiermee wordt het textiel geverfd."Ze werken met drie verschillende soorten, die ieder voor een andere kleur zorgt. "De een produceert een donkerblauw paarse kleur, de ander geel en de derde rood. Maar, voor PUMA gebruiken wij met name donkerblauw/paars."

De bacteriën worden op het textiel gekweekt, waarbij het tegelijkertijd wordt geverfd. "We werken met levende bacteriën, dus we zijn afhankelijk van hoe ze groeien. Alles is uniek, de natuurlijke groeipatronen zijn heel duidelijk te zien."

Grondleggers

Deze manier van werken is heel uniek. De Rotterdammers zijn verantwoordelijk voor de allereerste sportcollectie, ooit, die is geverfd met bacteriën. Maar, meteen naar de winkel rennen om zo'n bijzonder kledingstuk aan te schaffen, heeft nu nog geen zin. "Het is nog niet te koop. Het verfproces is op grote schaal niet mogelijk. Alles gaat met de hand."

Ze hebben een conceptuele collectie ontworpen, bestaande uit zes kledingstukken: "een driekwartsbroek, een retro runningshorts, een tanktop, een basketballjersey dat als jurk gedragen kan worden, een trainingsjack en een windjacket. En hiernaast hebben we ook nog schoenen geverfd." Een bijzonderheid: de dames mochten hiervoor iconische stukken uit het archief van PUMA halen.

De resultaten zijn te zien in het project 'Design to Fade'. "We zijn achter de schermen bezig met wat we hiermee nog meer kunnen." Maar Luchtman benadrukt: "We zijn niet zelf op zoek naar opschalen tot industriële schaal."