Dordtenaren vrezen nieuwe regenbuien

Het water is uit School Vest. Maar wat doet het vocht straks als het opdroogt met vloeren, wanden en speelattributen? Zijn die dan nog wel te gebruiken? Alsof dat nog niet genoeg is, wacht Dordrecht aan het eind van de woensdagmiddag nieuwe plensbuien.

Het zijn de zorgen die Jos Rijk deze woensdag bezighouden. De bestuurder van de Vest zat op zijn kantoortje te werken toen dinsdagmiddag de hemelpoorten open gingen en het water gestaag richting het schoolgebouw stroomde.

"Op een gegeven moment werd ik door het personeel erbij geroepen. Toen stroomde het water al naar de deur", vertelt Rijk. "We hebben met alle spullen geprobeerd om de school droog te houden, maar dat is niet gelukt."

De benedenverdieping, waaronder de grote hal en het kleuterplein, kwam met enkele centimeters volledig onder water te staan. "Het riool kon het niet aan", constateert Rijk een dag later. "We hebben ook platte daken, daar stroomde het ook net zo hard van naar beneden richting het plein."

Een gat van een paar meter geeft aan wat de kracht is geweest van het water.

Zandzakken voor de deur

Conciërge Aquilon Rutte zag óók nog iets positiefs: "Het was letterlijk en figuurlijk zandzakken voor de deur. Leerlingen en ouders kwamen ons spontaan helpen met scheppen en sjouwen. Dat was wel mooi."

Veel zorgen zijn er ook op de Reeweg-Oost, waar kelders van woningen vol stroomden. "De brandweer zei niets te kunnen doen, omdat de riolen hier verstopt zitten", zegt bewoner Cor Jooren. "Bij wie kan ik de schade claimen?"

Volgens een andere bewoner zijn de problemen met het riool in deze straat al langer bekend bij de gemeente: "maar ze doen er niks aan". De gemeente Dordrecht ontkent dat. "De riolen en gemalen hebben daar gisteren wel degelijk 100 procent gewerkt", zegt een woordvoerster.

Overmacht

Er was volgens haar sprake van overmacht: "Normaal valt hier zo'n 68 millimeter water in een maand, nu viel er 55 millimeter in een half uur. Dat konden de riolen en gemalen in de Reeweg-Oost niet aan."

School Vest, waar woensdag leerlingen van groep 1 en 2 thuisbleven, nam in het verleden maatregelen na eerdere regenbuien. In de lager gelegen sportzalen werden pompen bevestigd. Rijk: "En die zalen zijn nu niet ondergelopen. Laten we hopen dat het vanmiddag niet alsnog gebeurd. We zitten niet te wachten op een herhaling."