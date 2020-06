Dit zijn de grote verliezers van het Rotterdamse Cultuurplan

Kunstenaar Y.M.P. uit Rotterdam-Zuid kreeg met productiehuis FLOW ook een negatief cultuuradvies: 'Maar we gaan hoe dan ook door'

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft meerdere negatieve adviezen gegeven over subsidieaanvragen van verschillende culturele instellingen voor 2021-2024. Er vallen rake klappen bij een aantal gerenommeerde instanties. Een overzicht:

De grootste verliezer in het nieuwe Cultuurplan is Museum Rotterdam. De RRKC concludeert dat het beter is als het museum zijn deuren sluit. "Daarmee eindigt de presentatiefunctie van de huidige organisatie van Museum Rotterdam", valt te lezen. De RRKC adviseert aan het Rotterdamse college 'een nieuwe stadsmuseale functie te ontwikkelen'.

Museum Rotterdam had vijf miljoen euro subsidie aangevraagd, maar krijgt één miljoen. Dit om de collectie nog te blijven beheren. De Raad adviseert de gemeente om de huidige organisatie van Museum Rotterdam alleen te vragen de gemeentelijke (stads)collectie in de komende cultuurplanperiode te blijven beheren, tot de nieuwe functie is ingevuld.

Cameretten

Ook Cameretten krijgt geen geld. Het cabaretfestival vroeg voor het eerst om subsidie. De aanvraag was voor 55 duizend euro subsidie, maar het zal het nul euro ontvangen.

Cameretten, dat al tientallen jaren in Rotterdam wordt gehouden, is een festival waar aanstormend cabarettalent de kans krijgt om zich te laten zien. Zo wonnen Hans Teeuwen, Brigitte Kaandorp en Jandino Asporaat het cabaretfestival.

Rotterdamse Dakendagen

Verder hebben de organisatoren van de Rotterdamse Dakendagen slecht nieuws te horen gekregen. Het evenement wilde graag twee ton subsidie ontvangen, maar moet met nul euro genoegen nemen. Vorig jaar bezochten ongeveer 20 duizend bezoekers de Rotterdamse Dakendagen.

JIR en Gergiev

Daarnaast krijgt Jazz International Rotterdam (JIR) een flinke financiële tik. Het jazzfestival kondigt in zijn plan voor 2021-2024 aan een nieuwe weg te willen inslaan als project- en talentontwikkelingsorganisatie. De RRKC is niet overtuigd van dit plan en ziet hier onvoldoende meerwaarde in. De subsidieaanvraag van ruim 200.000 euro werd niet gehonoreerd.

Er zou namelijk op andere plekken in de stad al voldoende aandacht zijn voor project- en talentontwikkeling. De Raad is trouwens van mening dat dit advies verder geen invloed mag hebben op het aantal jazzconcerten in Rotterdam.

Niet alleen JIR, maar ook andere muzikale instanties hebben slecht nieuws ontvangen. Ook het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival moet op zoek naar andere financiële middelen. De RRKC gaf een negatief advies voor de subsidie van 350.000 euro.

Architectuur Biënnale

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) behoorde al tot het vorige Cultuurplan. Het tweejaarlijkse evenement, ter promotie van de Rotterdamse stedenbouw, had een aanvraag van 625 duizend euro subsidie gedaan. De RRKC adviseert echter geen subsidie te geven.

Y.M.P.

Ook FLOW op Rotterdam-Zuid van woordkunstenaar Y.M.P. kreeg negatief nieuws te horen. Het productiehuis krijgt nul euro subsidie. Y.M.P. is erg teleurgesteld: "Het komt binnen alsof onze plannen niet belangrijk zijn."

Culturele diversiteit, vernieuwing, innovatie, inter-connectiviteit: dat zijn volgens Y.M.P. de uitgangspunten van gemeente Rotterdam en RRKC. "Volgens mij doen we aan alle voorwaarden. We zijn de makelaar van de stad, waarbij we de nieuwe makers koppelen aan de gevestigde orde", legt Y.M.P. uit.

Het negatieve advies van de RRKC zag Y.M.P. niet aankomen. FLOW had een subsidieaanvraag van bijna een half miljoen euro gedaan. "Mijn gevoel is dat, als we een kleiner bedrag hadden aangevraagd, onze plannen wel zouden zijn gelukt", zegt de woordkunstenaar.

Deze culturele instanties krijgen ook geen subsidie:

* Charlois Speciaal

* Culture Unlimited

* Galerie Atelier Herenplaats

* Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

* House of Heroes

* Independent School for the City

* Matrix Rotterdam

* Motel Spatie

* Onderwater Producties

* Podiumbeesten

* Prinses Christina Concours

* Roffa Mon Amour

* TheaterNetwerk Rotterdam

* Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten

* TimeWindow

* Toneelgroep Jan Vos

* Urban Bond Nederland

* Urban Culture Lab

* VIVID

* White Wall Foundation

* Women Connected

* Woordnacht