Bezoekers blikken terug op Holland Pop: 'minder blote borsten dan men denkt'

In de nu te bekijken aflevering 3 keert Sander met twee bezoekers van toen terug naar de plek waar het allemaal gebeurde. De herinneringen komen direct boven. "Dit festival was niet te vergelijken met iets anders", zegt Ton Hermans, die destijds als fotograaf en filmer het festivalterrein betrad. Nog altijd staat hem scherp voor ogen hoe hij festivalbezoekers volledig op zag gaan in de muziek.

"De generatie daarvoor had de oorlog nog meegemaakt", vertelt hij. "Maar de nieuwe generatie was na de oorlog geboren. Die had geen vervelende dingen meegemaakt. Ze zagen het steeds beter worden. Ze gingen los! En hun ouders waren er niet bij, hier." Lachend: "Dat scheelde ook."

Kunstenaar John Blaak was ook van de partij. Hij zat in Kralingen op school en werd in het weekend van het festival zeventien. Jaren later zou hij het monument voor het festival ontwerpen dat nog altijd in het bos staat. Het ging er soms wild aan toe, beaamt hij. Maar een deel blijkt toch mythevorming. "Ik heb door de jaren heen van heel veel fotografen hun foto's van het festival gezien. Op die beelden kom ik steeds dezelfde paar vrouwen tegen die hun bovenlijf hadden ontbloot. Er waren minder blote borsten dan men denkt."

De meeste bezoekers zaten gewoon naar de muziek te luisteren - met hun kleding aan. "Het is soms net een beetje groter gemaakt dan het was."

