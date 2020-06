Feyenoord begint eind oktober aan Europa League

In de maand augustus worden de huidige Europese toernooien (2019/2020) afgemaakt. De Champions League wordt uitgespeeld in een soort minicompetitie. Vanaf eind augustus worden de kwartfinale tot en met de finale allemaal over één wedstrijd gespeeld in Lissabon. De finale is op 23 augustus.



De Europa League wordt op dezelfde manier uitgespeeld en deze wedstrijden zullen in vier verschillende steden in Duitsland zijn. Op 21 augustus staat de finale gepland.

Seizoen 2020/2021

Nadat dit is afgerond, volgen de kwalificaties voor het seizoen 2020/2021. Voor zowel de Champions League als de Europa League wordende kwalificatieduels over één wedstrijd gespeeld. Dit geldt echter niet voor de play-offronde. Daar wordt wel een uit-en thuiswedstrijd gespeeld.

Feyenoord is al geplaatst voor de groepsfase en begint dus pas in oktober aan de Europa League. Daarvoor worden er eerst nog twee in plaats van drie interlands afgewerkt. De eredivisie zal in september worden gestart.