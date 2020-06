Na vier jaar dagelijks bloggen over vermiste kat is Sunshine eindelijk terecht

De kater, Sunshine genaamd, liep al een tijdje rond in de omgeving van de Rusthoflaan in Rotterdam. Niemand wist van wie hij was. De blijdschap was dan ook groot toen de medewerkers van het dierenopvangcentrum ontdekten dat de kat gechipt was en zij zo de eigenaar konden inlichten.

"Toen wij zijn bazinnetje belde om te vertellen dat haar kat gevonden was, wist ze niet wat haar overkwam", vertelt de opvang. "Ze werd eerst even helemaal stil, moest huilen maar ook lachen, was helemaal verbaasd en natuurlijk dolblij. Een achtbaan van emoties."

Eigenaresse Ria hield sinds de vermissing van haar kat een dagelijkse blog bij, waarin ze elke dag de hoop uitsprak Sunshine ooit terug te vinden. De kater wist eind mei 2016 te ontsnappen en ondanks vele zoekpogingen, werd hij de afgelopen jaren niet gevonden. Tot deze week.

"De telefoon ging en ik nam op. Het is maar goed dat ik met mijn gat op een stoel zat, anders was ik toch echt gevallen denk ik. Zelfs zittend voelde ik mijn knieën slap worden!", schrijft Ria op haar blog over het moment dat zij het goede nieuws te horen kreeg.

Chippen belangrijk

De kat werd gevonden op nog geen vijf kilometer van zijn eigenlijke woonplaats. "Waar hij al die jaren geweest is? Wie het weet mag het zeggen. Het is dankzij de chip dat we meteen konden achterhalen wie zijn baasje is", zegt het dierenopvangcentrum op Facebook.