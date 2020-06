Actie bij stadhuis Rotterdam voor hoger minimumloon

Zo'n zestig leden van actieplatform Voor14 Rotterdam voeren woensdagmiddag actie voor het stadhuis van Rotterdam. Ze willen dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd van 9,54 euro naar 14 euro bruto per uur. Burgemeester Aboutaleb neemt een gouden vaas in ontvangst waarin steunbetuigingen zitten van alle Rotterdammers die zich aansluiten bij de actie.

De actie is ook gericht op de gemeenteraad van Rotterdam. Die behandelt op donderdag 18 juni een motie van de PvdA met het verzoek om bij de landelijke overheid aan te dringen op een verhoging van het minimumloon. Zo'n zelfde motie werd onlangs al aangenomen in de gemeente Helmond en Valkenburg. Rotterdam kan de eerste grote stad in Nederland worden die de regering oproept tot verhoging.

'Het is te weinig om een gezin te onderhouden'

Samir Amachraa is schoonmaker in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en vindt het moeilijk om rond te komen: “Het minimumloon is te laag om mijn gezin te kunnen onderhouden. Alles wordt duurder, maar het minimumloon stijgt onvoldoende mee. Hierdoor blijven ook veel Rotterdamse gezinnen in armoede steken.”

De actie in Rotterdam is onderdeel van de landelijke FNV-campagne voor een wettelijk minimumloon van 14 euro bruto per uur. Die moet er ook voor zorgen dat de kloof tussen arm en rijk wordt verkleind.