Vertraging op A4 richting Den Haag na ongeluk

Weggebruikers vanuit Rotterdam richting Den Haag moeten woensdagmiddag rekening houden met een langere reistijd. De A4 bij Delft was namelijk vanaf 16:00 uur dicht door een ongeluk. Verkeer vanaf knooppunt Kethelplein werd daarom omgeleid. De weg is sinds 16:45 uur weer open.

Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Verkeer richting Den Haag werd omgeleid via de A20, A13 en A4, maar die omleiding is inmiddels opgeheven. De vertraging is rond 17:00 uur ongeveer een half uur.