Particuliere automobilisten krijgen subsidie voor aanschaf elektrische auto

Stel je wilt een nieuwe auto kopen en bent al een tijdje aan het denken over de aanschaf van een elektrische auto. Dan is nu je moment. Na de zakelijke rijders hebben ook particuliere automobilisten met ingang van 1 juli recht op overheidssubsidie bij het kopen van een stekkerauto.

"Hier hebben we ons hard voor gemaakt", vertelt Erik Jan de Jong van de ANWB. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat de hoge prijs van elektrische auto's een grote belemmering vormt voor mensen die best interesse hebben in zo'n auto, maar het simpelweg te duur vinden.

"De subsidie moet echt voor de doorbraak zorgen van elektrisch rijden. Het is het definitieve begin van het afscheid van fossiele brandstoffen. Dit gaat nog wel even duren, maar het begin is er."

Nieuw, occasion én private lease

Om voor de overheidssubsidie in aanmerking te komen, hoef je niet perse een nieuwe auto aan te schaffen. Bij de aankoop van een gloednieuw exemplaar krijg je 4000 euro aan subsidie. Voor een occasion ligt dit bedrag aanzienlijk lager: 2000 euro.

"De elektrische auto wordt nu een stuk interessanter. Het is mooi dat de subsidie ook op gebruikte auto's zit. Het zou zeker het laatste zetje kunnen zijn voor geïnteresseerden."

Natuurlijk kan niet iedereen in een keer duizenden euro's neertellen voor de aanschaf van een auto. De subsidie geldt daarom ook voor mensen die private leasen. In dit geval krijg je maandelijks financiële steun, buiten het private lease contract om. "We verwachten dat de helft van de aanvragen uit private lease aanvragen zal bestaan."

Voorwaarden

Er zijn wel wat voorwaarden: de auto naar keuze moet volledig elektrisch moet zijn, geen hybride wagens dus. Het rijbereik moet minimaal 120 kilometer zijn. En de aanschafprijs moet liggen tussen de 12 duizend en 45 duizend euro.

Ik hoor je denken: dit wordt geen Tesla dus. "Er zijn 24 verschillende nieuwe modellen. Maar, inderdaad geen Tesla. Op de ANWB website kun je de auto's vinden die binnen de subsidies vallen."

Hoewel de overheidssubsidie pas vanaf 1 juli kan worden aangevraagd, hebben mensen die hun auto ná 2 juni hebben gekocht ook recht op de tegemoetkoming, zo legt De Jong uit. Maar let op: in 2020 heeft de regering geld beschikbaar gesteld voor zo'n 2.500 nieuwe en 3.600 gebruikte elektrische auto’s.